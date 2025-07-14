Роспотребнадзор установил причину отравления водой в Дагестане

8 июля в Республике Дагестан произошли массовые случаи отравления среди жителей населенных пунктов Верхний Тагиркент, Магарамкент, Гапцах, Куйсун и Гиляр Магарамкентского района. Инфекция передавалась через воду. 11 июля число случаев отравления водой в республике возросло до 372, из них 357 человек — дети. Минздрав Дагестана сообщил, что в группе риска по показаниям проводят вакцинацию от гепатита А и профилактическое фагирование.