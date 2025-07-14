Роспотребнадзор установил причину отравления водой в Дагестане

Массовое отравление водой в Магарамкентском районе Дагестана произошло из-за заражение водопроводной воды, подаваемой без надлежащей водоподготовки. Об этом в воскресенье, 13 июля, сообщило региональное управление Роспотребнадзора в своем официальном Telegram-канале.
Как сообщается на сайте ведомства, возбудитель инфекции был выделен из воды в разводящей сети, а также от заболевших и контактных лиц. Эпидемиологическое расследование показало, что авария произошла на участке водовода от Джепельского водоисточника до села Гиляр.
Среди факторов, способствовавших распространению инфекции, Роспотребнадзор выделил отсутствие водоподготовки, отсутствие регистрации аварий на водоводе и несвоевременное информирование надзорных органов. Кроме того, выявлены многочисленные нарушения, включая нарушение зоны санитарной охраны водоисточника и несоблюдение зон санитарного разрыва на магистральных водоводах, что привело к строительству жилых домов вблизи трассировки труб.
Благодаря комплексу санитарно-противоэпидемических мероприятий ситуацию удалось стабилизировать в течение одного инкубационного периода. Роспотребнадзор продолжает контролировать ситуацию, гвоорится в сообщении.
8 июля в Республике Дагестан произошли массовые случаи отравления среди жителей населенных пунктов Верхний Тагиркент, Магарамкент, Гапцах, Куйсун и Гиляр Магарамкентского района. Инфекция передавалась через воду. 11 июля число случаев отравления водой в республике возросло до 372, из них 357 человек — дети. Минздрав Дагестана сообщил, что в группе риска по показаниям проводят вакцинацию от гепатита А и профилактическое фагирование.