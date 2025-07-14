Российских артистов «отменили» на фестивале в Азербайджане: зрители из РФ массово сдают билеты

В 2024 году Dream Fest длился шесть дней. В рамках него было установлено три сцены, две из них находились на воде. Программа мероприятия включала артистов современной российской эстрады: Люся Чеботина, Мот, Jony, Стас Михайлов, Клава Кока. Открывал фестиваль американский исполнитель Джейсон Деруло с хитами Wiggle и Whatcha. Второй день ознаменовался выступлениями фронтмена Modern Talking Томаса Андерса и Доктора Албана. Появление на сцене певицы Глюкозы (настоящее имя — Наталья Ионова-Чистякова) было заявлено в программе с самого начала, но после скандала на концерте в Красноярске и последовавших отмен выступлений возникли сомнения относительно ее приезда в Баку. В последующие дни под золотые залпы конфетти публика вместе с Томасом Андерсом исполняла хиты Cheri Cheri Lady, Brother Louie и You’re My Heart, You’re My Soul.