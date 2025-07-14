Российских артистов «отменили» на фестивале в Азербайджане: зрители из РФ массово сдают билеты

Организаторы фестиваля в Баку пытаются договориться о выступлениях с певцами из СНГ, чтобы не терять прибыль.
Многие российские туристы начали массово возвращать билеты, купленные на популярный ежегодный фестиваль Dream Fest 2025 в Баку. Причиной стал внезапный пересмотр программы: организаторы мероприятия заменили ранее анонсированных артистов из России на малоизвестных исполнителей из Азербайджана и ряда других стран. Сейчас оргкомитет фестиваля пытается решить проблему с огромной потерей прибыли и договаривается о выступлениях с певцами из государств в составе СНГ. Какие артисты из РФ входили в изначальную программу и почему их «отменили» — в материале URA.RU.
Кто из российских исполнителей должен был выступить на сцене.
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Первоначально ожидались выступления таких артистов, как группа «Руки вверх», Клавы Коки, Егора Крида, Ани Лорак, Алсу, Стаса Пьехи и других, передает telegram-канал Shot. В текущей программе мероприятия, по решению Минкульта страны, вместо них числятся неизвестные широкой публике певцы из Азербайджана, а также исполнители из Турции, Европы и Северной Америки. Однако на некоторых интернет-ресурсах еще осталась старая программа.
В связи с этим многие россияне, рассчитывавшие посетить фестиваль, недовольны тем, что из более чем 30 заявленных ранее артистов им теперь знакомы лишь четыре-шесть. В результате они начали массово возвращать билеты.
Отмечается, что стоимость входа на мероприятие варьируется от 4 000 рублей за место в фан-зоне до 226 500 рублей за категорию VIP Gold. Причем эти цены установлены только на один день, тогда как сам фестиваль рассчитан на четыре дня.
Осознав значительные финансовые потери, организаторы мероприятия пытаются пригласить в Азербайджан хотя бы популярных среди россиян исполнителей из стран СНГ. Как уточняется на официальном сайте фестиваля, состав участников первого и третьего дней практически не изменился, а на второй и четвертый дни будут представлены новые артисты. Обновленный перечень будет опубликован в ближайшее время.
Отмена концерта азербайджанского певца в России.
Концерт Эмина Агаларова в Краснодарском крае отменили из-за ухудшения связей РФ и АзербайджанаФото: Владимир Смирнов/ТАСС.
Зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко 4 июля сообщила, что концерт певца из Баку Эмина Агаларова, который будет выступать на текущем Dream Fest, в Светлогорске и Калининграде был отменен. Такое решение приняли региональные власти из-за опасений по поводу возможной негативной реакции публики в связи с текущим ухудшением отношений между странами. Как уточнила Драпеко, эта мера носит ответный характер.
Какие мировые звезды выступали на фестивале в прошлом году.
В 2024 году Dream Fest длился шесть дней. В рамках него было установлено три сцены, две из них находились на воде. Программа мероприятия включала артистов современной российской эстрады: Люся Чеботина, Мот, Jony, Стас Михайлов, Клава Кока. Открывал фестиваль американский исполнитель Джейсон Деруло с хитами Wiggle и Whatcha. Второй день ознаменовался выступлениями фронтмена Modern Talking Томаса Андерса и Доктора Албана. Появление на сцене певицы Глюкозы (настоящее имя — Наталья Ионова-Чистякова) было заявлено в программе с самого начала, но после скандала на концерте в Красноярске и последовавших отмен выступлений возникли сомнения относительно ее приезда в Баку. В последующие дни под золотые залпы конфетти публика вместе с Томасом Андерсом исполняла хиты Cheri Cheri Lady, Brother Louie и You’re My Heart, You’re My Soul.
Сергей Жуков — один из «отмененных» артистов на фестивале в БакуФото: Владимир Андреев © URA.RU.
В финальный день фестиваля на сцене выступили Эмин Агаларов и Ани Лорак. Также исполнили свои песни группы Enigma и The Jacksons — бывшая The Jackson 5 — с нее когда-то началась карьера короля поп-музыки Майкла Джексона, которому они и посвятили трибьют Rock With You. После полуночи зрители могли увидеть выступление королевы диско Си Си Кетч и инструментальный вечер имени Дэвида Фостера, передает «Известия».
Причины «отмены» российских певцов.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКак ухудшались отношения России и Азербайджана.
Подобное решение связано с резким спадом политических и культурных отношений между Москвой и Баку. Так, еще 25 декабря 2024 года пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение близ города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту погибло 38, выжило шестеро. Азербайджанский президент Ильхам Алиев обвинил Россию в причастности к трагедии. Он сослался на предварительные данные расследования и потребовал о страны компенсацию.
В феврале 2025 года власти Азербайджана существенно сократили численность сотрудников местного отделения агентства Sputnik — с 40 человек до одного корреспондента. Государственные издания трактовали этот шаг как часть широкой кампании против средств массовой информации из РФ, особенно на фоне заявлений о якобы использовании Sputnik и культурного журнала «Русский дом» (филиала агентства «Россотрудничество») в качестве прикрытия для осуществления разведки.
В итоге, первый информресурс фактически прекратил свою работу, насчет второго — бакинские представители объявили о закрытии местного офиса. В Москве тогда категорически отвергли подобные обвинения, назвав их необоснованными и дискредитирующими.
В июне ситуация между странами обострилась: в Екатеринбурге были задержаны свыше 50 граждан Азербайджана, подозреваемых в причастности к тяжким преступлениям, включая убийства 2001−2011 годов. Подобное спровоцировало череду обвинений и дипломатических демаршей. После этого в бакинском офисе Sputnik прошли обыски: сотрудников — Игоря Картавых и Евгения Белоусова — обвинили в якобы мошенничестве и незаконном предпринимательстве и арестовали.
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В связи с этим Совет по правам человека при президенте РФ осудил действия азербайджанских властей, указав на нарушение международных стандартов, в том числе принципа свободы журналистской деятельности. Москва вновь заявила о необоснованности предъявляемых обвинений и направила дипломатов для выяснения ситуации в офисе агентства. Однако доступ российской дипмиссии к месту задержаний ограничили правоохранители Баку.
Страны взаимно запретили въезд политиков на свои территории.
Напряжение межу Москвой и Баку сопровождалось введением взаимных ограничительных мер на пересечение границы. Так, в феврале азербайджанские власти отказали во въезде депутату Госдумы Николаю Валуеву из-за его высказываний о закрытии «Русского дома» и призывов обратить внимание на деятельность бакинских диаспор в РФ. В Азербайджане посчитали это оскорбительным. В ответ российская сторона в мае запретила въезд парламентарию Азеру Бадамову, сославшись на его резкие заявления в адрес Валуева.
Как ухудшение связей Баку и Москвы скажется на экономике.
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Напряжение между двумя странами приведет к незначительным потерям для российской экономики. Как заявил директор Центра исследований международной торговли Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Александр Кнобель, Азербайджан является основным поставщиком свежих томатов и хурмы в Россию зимой.
«Турция и Иран смогут частично компенсировать объемы, но не всегда по тем же ценам и с той же стабильностью», — рассказал эксперт. Однако доля Баку во внешнеторговом обороте Москвы составляет лишь 0,6%, поэтому для экономики страны в целом такие изменения малозначимы.
Вместе с тем, потеря связей с бакинским рынком может создать сложности для российских поставщиков топлива, металлов, зерновых культур и промышленной техники. Наиболее ощутимые последствия могут проявиться в южных регионах РФ, где Азербайджан традиционно был одним из ключевых покупателей продукции благодаря низким логистическим издержкам. Кроме того, Москва рискует потерять партнера по международному транспортному коридору «Север — Юг» — это негативно скажется на эффективности транзитных перевозок и снизит доходность инвестиций в инфраструктуру на юге государства.