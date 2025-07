Российских артистов «отменили» на фестивале в Азербайджане: зрители из РФ массово сдают билеты

В финальный день фестиваля на сцене выступили Эмин Агаларов и Ани Лорак. Также исполнили свои песни группы Enigma и The Jacksons — бывшая The Jackson 5 — с нее когда-то началась карьера короля поп-музыки Майкла Джексона, которому они и посвятили трибьют Rock With You. После полуночи зрители могли увидеть выступление королевы диско Си Си Кетч и инструментальный вечер имени Дэвида Фостера, передает «Известия».