Axios: Трамп представит план поставок оружия на Украину

Источники Axios полагают, что, вероятно, речь идет о ракетах большой дальности, способных поражать цели в глубине России, однако окончательного решения пока нет. Новая инициатива предусматривает, что европейские страны оплатят поставки американского оружия для Украины, и этот вопрос будет обсуждаться на встрече Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте.