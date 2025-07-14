Суд в Анталье освободил россиянку, бросившую ребенка в аэропорту

«В деле Екатерины Бурнашкиной, 19-летней гражданки России, которую судили за то, что она якобы бросила своего ребенка после родов в туалете для инвалидов в аэропорту Антальи в 2024 году, 15-летний тюремный срок, назначенный местным судом, был отменен решением Апелляционного суда», — говорится в материале.
Уточняется, что 1-я уголовная палата регионального апелляционного суда постановила, что речь идет не о «покушении на убийство родственника», а о «оставлении в опасных условиях», и вынесла решение об освобождении Бурнашкиной.
В феврале суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил мать девочки Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника — 18-летняя девушка оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта. Бабушку ребенка — Елену — оправдали.
Детский омбудсмен Мария Львова-Белова 12 июня сообщила о том, что брошенную девочку вернули в Россию.