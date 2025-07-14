В Турции освобождена российская туристка, бросившая ребёнка в туалете аэропорта Антальи

Ранее маленькая россиянка, брошенная в туалете турецкого аэропорта, обрела приёмных родителей. Семимесячная Николь теперь будет жить с приёмной мамой Марией Макаровой в Подмосковье. Напомним, что Бурнашкина родила девочку в туалете аэропорта. Дочь она оставила прямо там, отправившись на паспортный контроль. Младенца нашла уборщица, доложившая обо всём руководству. Екатерина родила от своего парня-студента, а о беременности даже не знала из-за лишнего веса.