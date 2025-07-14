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В Турции освобождена российская туристка, бросившая ребёнка в туалете аэропорта Антальи

18-летняя Екатерина Бурнашкина, проведя 9 месяцев в турецкой тюрьме, вышла на свободу. Девушка намерена восстановить родительские права на свою дочь. Об этом сообщает агентство IHA.

Источник: Life.ru

После успешной апелляции Бурнашкина, изначально приговоренная турецким судом к 15 годам лишения свободы, была освобождена и вскоре сможет вернуться в Россию. В первом интервью после освобождения девушка говорит о желании воспитывать своего ребёнка, которого она бросила в аэропорту Антальи в октябре 2024 года.

Ранее маленькая россиянка, брошенная в туалете турецкого аэропорта, обрела приёмных родителей. Семимесячная Николь теперь будет жить с приёмной мамой Марией Макаровой в Подмосковье. Напомним, что Бурнашкина родила девочку в туалете аэропорта. Дочь она оставила прямо там, отправившись на паспортный контроль. Младенца нашла уборщица, доложившая обо всём руководству. Екатерина родила от своего парня-студента, а о беременности даже не знала из-за лишнего веса.