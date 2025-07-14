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Следком России предупреждает самарцев об опасностях взлома Telegram-аккаунтов

Центральное межрегиональное следственное управление Следственного комитета России предостерегает пользователей Telegram: количество случаев взлома личных аккаунтов заметно возросло.

Центральное межрегиональное следственное управление Следственного комитета России предостерегает пользователей Telegram: количество случаев взлома личных аккаунтов заметно возросло.

А вместе с этим растёт и риск утечки персональных данных. Защитить свою учётную запись сегодня важнее, чем когда-либо.

Как сообщают в ведомстве, злоумышленники прибегают к разным методам социальной инженерии.

Они могут выдать себя за близкого человека, притворившись, что просят помощи, или предложить заманчивый «подарок» в виде бесплатной подписки.

Достаточно всего лишь кликнуть по ссылке, как ваш аккаунт переходит во владение мошенников.

После этого они получают доступ ко всей переписке, фотографиям, видео и даже важным документам, которые хранились в мессенджере.

Следственный комитет напоминает: безопасность своего аккаунта каждый пользователь должен обеспечивать самостоятельно. Не стоит полагаться на случай или надеяться, что «вот сейчас повезёт».

Включите двухфакторную аутентификацию, не переходите по подозрительным ссылкам и всегда проверяйте, действительно ли сообщение пришло от знакомого человека.

Особенно важно соблюдать осторожность, если вы используете Telegram для рабочего общения или храните в нём конфиденциальную информацию.

В конечном счёте, именно от вас зависит, останутся ваши данные в безопасности или станут добычей киберпреступников.

А последствия неосторожного обращения с цифровым пространством могут быть куда серьёзнее, чем просто потерянный аккаунт.

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