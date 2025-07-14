Посол Барбин: датский остров превращается в форпост НАТО в Балтике

«Милитаризация Борнхольма осуществляется сегодня под фальшивым предлогом необходимости защиты острова от “российской угрозы”, хотя у России нет и никогда не было агрессивных намерений в отношении Дании. Борнхольм стал все чаще использоваться как форпост НАТО на Балтике против России», — рассказал Барбин РИА Новости.