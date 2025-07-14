Суд в Москве заочно арестовал командира ВСУ, велевшего сбить Ил-76

Московский Хамовнический суд заочно избрал меру пресечения в виде ареста в отношении Николая Дзямана — командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ, которого российские власти внесли в список террористов.
По версии следствия, именно он в 2024 году отдал приказ на уничтожение самолёта Ил-76, на борту которого находились украинские пленные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Согласно решению суда, Дзяману назначен арест сроком на два месяца. Он вступит в силу в случае задержания подозреваемого на территории России или его экстрадиции. В рамках уголовного производства ему инкриминируется совершение теракта, предусмотренного частью 3 статьи 205 УК РФ.
Ранее в Сети появилось первое видео сбитого военно-транспортного самолета Ил-76 с украинскими пленными.