В Башкирии замедлился рост доходов жителей республики

Так, за первые три месяца этого года средний доход составил 47 378 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года эта цифра выросла на 13,9%. В 2024 первом квартале заработки жителей Башкирии увеличивались быстрее: тогда рост достиг 23,5%, а средний доход находился на уровне 41 579 рублей.