В Башкирии замедлился рост доходов жителей республики

Жители Башкирии в начале 2025 года стали получать больше денег. Однако увеличение доходов происходит не так быстро, как годом ранее, передает Башстат.
Так, за первые три месяца этого года средний доход составил 47 378 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года эта цифра выросла на 13,9%. В 2024 первом квартале заработки жителей Башкирии увеличивались быстрее: тогда рост достиг 23,5%, а средний доход находился на уровне 41 579 рублей.
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