Пробка на Крымском мосту собрала более тысячи машин

На подъездах со стороны Таманского полуострова на Крымском мосту скопилось порядка 1 250 автомобилей. Это значительно увеличивает транспортный поток. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала о ситуации на подходах к мосту.
«В очереди со стороны Тамани находится 1 250 транспортных средств. Ожидание более трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — следует из текста сообщения.
Согласно предыдущим данным, на 4:00 по московскому времени в очереди на въезд на Крымский мост находилось свыше 900 автомобилей, а среднее время ожидания оценивалось приблизительно в три часа.
Ранее KP.RU писал, что 13 июля на подходах к Крымскому мосту образовался затор из 900 транспортных средств.
До этого — 12 июля — подъезды к Крымскому мосту вновь столкнулись с серьезными транспортными проблемами. По данным мониторинга, скопление автомобилей достигло нескольких тысяч, при этом водителям приходилось ожидать возможности проезда до трех часов.