Крокодила с растерзанным им подростком засняли на видео

В Индонезии крокодил расправился со школьником на виду у сверстников. Сообщение об инциденте распространило издание Daily Mail.
Происшествие случилось на реке Сантан Улу в провинции Восточный Калимантан. Хищник выпрыгнул из мутных вод и вцепился в бедро пятнадцатилетнего Мухаммада Нур Акбара, когда подросток решил ополоснуть ноги.
Друзья поспешили на выручку и ухватились за рубашку Мухаммада. Однако рептилия оказалась сильнее и увлекла жертву на глубину. Вскоре хищник вновь показался на поверхности, не выпуская добычу из пасти. Один из свидетелей запечатлел этот момент на видео.
Спасатели обнаружили тело подростка ближе к полуночи. Останки передали родственникам для погребения.
При извлечении останков крокодила застрелили, чтобы освободить ногу мальчика. Нам удалось оперативно поднять тело, прокомментировал Фида Хурасани, возглавляющий службу спасения округа Кутай-Картанегара.
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