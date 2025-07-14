Крокодила с растерзанным им подростком засняли на видео

Друзья поспешили на выручку и ухватились за рубашку Мухаммада. Однако рептилия оказалась сильнее и увлекла жертву на глубину. Вскоре хищник вновь показался на поверхности, не выпуская добычу из пасти. Один из свидетелей запечатлел этот момент на видео.