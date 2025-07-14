ФСИН сообщила об угрозе жизни экс-полковника Захарченко в колонии

В них указано, что, согласно заключению службы исполнения наказаний, в одной из российских колоний содержится десяток заключенных, «которым знакома личность Захарченко … ряд осужденных поддерживали дружеские отношения с лицами, которые пострадали от насилия осужденного Захарченко и негативно настроены в отношении него, вплоть до применения насилия».
В ещё одном заключении ФСИН говорится, что «в настоящее время имеется оперативная информация о возможной угрозе жизни и здоровью Захарченко со стороны основной массы осужденных», а перевод Захарченко в такую колонию «может представлять реальную угрозу его жизни и здоровью, угрозу жизни и здоровью других осужденных, а также привести к совершению преступлений», подчеркивается в материалах.
О переводе Захарченко в колонию, расположенную ближе к месту жительства его дочери, просили родственники бывшего полковника, но суд в Москве отказался удовлетворять исковые требования, говорится в материалах.
Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года за несколько эпизодов коррупции и впоследствии осужден на 12,5 года колонии. Пресненский суд Москвы в мае 2023 года в совокупности с предыдущим приговором назначил Захарченко 16 лет колонии строгого режима.
Огромный резонанс история Захарченко получила после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры экс-полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, они изъяты в государственную казну.
Захарченко отбывает наказание в мордовской исправительной колонии строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов, судей и прокуроров.