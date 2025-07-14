ФСИН сообщила об угрозе жизни экс-полковника Захарченко в колонии

В ещё одном заключении ФСИН говорится, что «в настоящее время имеется оперативная информация о возможной угрозе жизни и здоровью Захарченко со стороны основной массы осужденных», а перевод Захарченко в такую колонию «может представлять реальную угрозу его жизни и здоровью, угрозу жизни и здоровью других осужденных, а также привести к совершению преступлений», подчеркивается в материалах.