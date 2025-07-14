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Россиянка, бросившая новорожденную дочь в туалете, пытается вернуть ребенка

Россиянка Екатерина Бурнашкина, оставившая новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи, намерена вернуть ребенка. Об этом девушка рассказала в интервью агентству IHA.

Россиянка планирует воспитывать дочь в России.

Россиянка Екатерина Бурнашкина, оставившая новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи, намерена вернуть ребенка. Об этом девушка рассказала в интервью агентству IHA.

«Я хочу забрать свою дочку, очень сильно хочу. Я забираю свою дочь и сама буду растить ее в России», — рассказала девушка в разговоре с изданием. Россиянка также плакала и целовала фотографии дочери на телефоне.

Турецкий суд пересмотрел ранее вынесенный суровый приговор Екатерине. Обвинение было изменено с «покушения на жизнь» на значительно менее тяжкое — «оставление в опасности».

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Не знала, что беременна": что известно о россиянке, бросившей младенца в турецком аэропорту.

Ранее, 13 октября прошлого года, уборщица обнаружила новорожденную девочку с травмами в туалете аэропорта Антальи. Мать ребенка задержали, а младенца госпитализировали. В феврале россиянку приговорили к 15 годам за покушение на убийство. После длительных переговоров ребенка удалось вывезти в Россию только 12 июня, где ее передали в приемную семью в Подмосковье.