Россиянка, бросившая новорожденную дочь в туалете, пытается вернуть ребенка

Ранее, 13 октября прошлого года, уборщица обнаружила новорожденную девочку с травмами в туалете аэропорта Антальи. Мать ребенка задержали, а младенца госпитализировали. В феврале россиянку приговорили к 15 годам за покушение на убийство. После длительных переговоров ребенка удалось вывезти в Россию только 12 июня, где ее передали в приемную семью в Подмосковье.