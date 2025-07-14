Бензовоз въехал в фуру в Новосибирске

Ночью понедельника, 14 июля, на улице Жуковского столкнулись бензовоз КамАЗ и большегруз MAN. Сила удара была такова, что водителя MAN зажало в кабине.
Как сообщили в пресс-службе МАСС, на место происшествия выезжал экипаж «Вега». Спасатели освободили водителя и передали медикам.
По информации Госавтоинспекции Новосибирской области, водитель КамАЗа наехал на островок безопасности. Затем бензовоз выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом. В результате ДТП пострадали оба водителя.