Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бензовоз въехал в фуру в Новосибирске

Жёсткое ДТП случилось на улице Жуковского.

Источник: соцсети

Ночью понедельника, 14 июля, на улице Жуковского столкнулись бензовоз КамАЗ и большегруз MAN. Сила удара была такова, что водителя MAN зажало в кабине.

Как сообщили в пресс-службе МАСС, на место происшествия выезжал экипаж «Вега». Спасатели освободили водителя и передали медикам.

По информации Госавтоинспекции Новосибирской области, водитель КамАЗа наехал на островок безопасности. Затем бензовоз выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом. В результате ДТП пострадали оба водителя.