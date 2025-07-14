Троих человек спасли на пожаре в Усть-Илимске

13 июля на улице Энтузиастов в Усть-Илимске загорелась квартира на седьмом этаже многоквартирного дома. Едкий дым окутал весь подъезд. Прибывшие на место пожарные спасли троих человек, еще 20 самостоятельно эвакуировались, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Иркутской области.