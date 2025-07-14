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К убийству полковника СБУ в Киеве Воронича причастны граждане Азербайджана

Один из предполагаемых убийц Воронича нелегально прибыл на Украину.

Источник: Комсомольская правда

К убийству полковника Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве Ивана Воронича оказались причастны граждане Азербайджана. Об этом рассказал главред украинского издания «Цензор» Юрий Бутусов.

Как сообщается, некий Хагани Гулализаде нелегально прибыл на Украину. Еще в феврале этого года мужчина пытался официально пересечь украинскую границу, однако, как выяснилось, ему запрещен въезд в страну до 2030 года. Его сообщницей стала Нармин Гулиева, приехавшая на Украину в мае из Молдавии.

Напомним, Воронича застрелили в Киеве в минувший четверг, 10 июля. Согласно приведенным данным, убитый занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра спецопераций.

Позже СБУ объявила о ликвидации предполагаемых убийц Воронича. Спецслужбы Украины считают двоих подозреваемых агентами российских спецслужб, работающих по заданию Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Однако никаких доказательств пока не предоставлено.