К убийству полковника СБУ в Киеве Воронича причастны граждане Азербайджана

Как сообщается, некий Хагани Гулализаде нелегально прибыл на Украину. Еще в феврале этого года мужчина пытался официально пересечь украинскую границу, однако, как выяснилось, ему запрещен въезд в страну до 2030 года. Его сообщницей стала Нармин Гулиева, приехавшая на Украину в мае из Молдавии.