Двое детей и шесть взрослых утонули в Башкирии за выходные

Минувшие выходные не пережили восемь жителей Башкирии. Все они утонули в водоемах республики. По информации МЧС по Башкирии, среди жертв двое детей. Все происшествия случились на необорудованных для купания местах, подчеркивает ведомство.
В Учалинском районе из озера Узункуль извлекли тело 26-летнего мужчины. По предварительной информации, будучи в нетрезвом состоянии, он нырнул с лодки и не смог выбраться.
В Калтасинском районе местные жители обнаружили в деревенском пруду 28-летнего мужчину. В Дюртюлинском районе спасатели нашли в реке Белой погибшего 14-летнего подростка.
Особенно трагичный случай произошел в Бураевском районе. Там 41-летний мужчина погиб, пытаясь спасти свою 14-летнюю племянницу. Поиски девочки продолжаются до сих.
В Салаватском районе из реки Ай достали тела двух женщин (70 и 42 лет), находившихся в состоянии алкогольного опьянения. В Мелеузе рыбаки обнаружили тело утонувшего мужчины.
Единственный обнадеживающий случай зафиксирован в Уфе. Очевидцы на пляже Ак-Яр спасателям удалось реанимировать 47-летнего мужчину, которого вовремя вытащили из воды.
Спасательные службы продолжают расследование всех.