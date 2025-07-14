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Двое детей и шесть взрослых утонули в Башкирии за выходные

Двое 14-летних подростков утонули в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Минувшие выходные не пережили восемь жителей Башкирии. Все они утонули в водоемах республики. По информации МЧС по Башкирии, среди жертв двое детей. Все происшествия случились на необорудованных для купания местах, подчеркивает ведомство.

В Учалинском районе из озера Узункуль извлекли тело 26-летнего мужчины. По предварительной информации, будучи в нетрезвом состоянии, он нырнул с лодки и не смог выбраться.

В Калтасинском районе местные жители обнаружили в деревенском пруду 28-летнего мужчину. В Дюртюлинском районе спасатели нашли в реке Белой погибшего 14-летнего подростка.

Особенно трагичный случай произошел в Бураевском районе. Там 41-летний мужчина погиб, пытаясь спасти свою 14-летнюю племянницу. Поиски девочки продолжаются до сих.

В Салаватском районе из реки Ай достали тела двух женщин (70 и 42 лет), находившихся в состоянии алкогольного опьянения. В Мелеузе рыбаки обнаружили тело утонувшего мужчины.

Единственный обнадеживающий случай зафиксирован в Уфе. Очевидцы на пляже Ак-Яр спасателям удалось реанимировать 47-летнего мужчину, которого вовремя вытащили из воды.

Спасательные службы продолжают расследование всех.