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Минобороны: ПВО за ночь сбила 11 украинских дронов над регионами России

За прошедшую ночь средствами ПВО были уничтожены 11 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщили в пресс-службе Министерства оборон России.

За прошедшую ночь средствами ПВО были уничтожены 11 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщили в пресс-службе Министерства оборон России.

— В течение прошедшей ночи в период с 20:30 до 7:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Отмечается, что шесть дронов были сбиты над Орловской областью, два — над Брянской, еще один — над Курской областью.

Кроме того, по одному БПЛА уничтожено над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря, передает Telegram-канал МО РФ.

В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал частный дом — в результате удара пострадали два мирных жителя: женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и ссадины лица, ее супруг — баротравму и ушиб руки.

Также в городе Шебекино Белгородской области в результате прилета снаряда в частный дом погиб мирный житель. Его достали из-под завалов и госпитализировали, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

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