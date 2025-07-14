Минобороны: ПВО за ночь сбила 11 украинских дронов над регионами России

За прошедшую ночь средствами ПВО были уничтожены 11 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщили в пресс-службе Министерства оборон России.
— В течение прошедшей ночи в период с 20:30 до 7:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
Отмечается, что шесть дронов были сбиты над Орловской областью, два — над Брянской, еще один — над Курской областью.
Кроме того, по одному БПЛА уничтожено над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря, передает Telegram-канал МО РФ.
В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал частный дом — в результате удара пострадали два мирных жителя: женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и ссадины лица, ее супруг — баротравму и ушиб руки.
Также в городе Шебекино Белгородской области в результате прилета снаряда в частный дом погиб мирный житель. Его достали из-под завалов и госпитализировали, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.