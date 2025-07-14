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Силы ПВО за ночь сбили над Россией 11 украинских беспилотников

Больше всего, шесть БПЛА, перехватили в Орловской области.

Источник: Аргументы и факты

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью, на 14 июля, сбили над территорией страны 11 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

Больше всего, шесть БПЛА, перехватили в Орловской области, два — в Брянской и по одному — в Курской области, Республике Крым и над акваторией Черного моря, рассказало ведомство.

Атаки отражались в период с 20:30 до 07:00 по московскому времени, уточнило министерство.

Позапрошлой ночью, как информировало Минобороны, силы ПВО ликвидировали над страной 36 украинских беспилотников.

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