Силы ПВО за ночь сбили над Россией 11 украинских беспилотников

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью, на 14 июля, сбили над территорией страны 11 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
Больше всего, шесть БПЛА, перехватили в Орловской области, два — в Брянской и по одному — в Курской области, Республике Крым и над акваторией Черного моря, рассказало ведомство.
Атаки отражались в период с 20:30 до 07:00 по московскому времени, уточнило министерство.
Позапрошлой ночью, как информировало Минобороны, силы ПВО ликвидировали над страной 36 украинских беспилотников.
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