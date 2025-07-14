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Украинская армия пыталась атаковать пять российских регионов ночью

В течение минувшей ночи российские средства ПВО уничтожили 11 беспилотников, запущенных с территории Украины, над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего дронов сбили над Орловской областью.

В течение минувшей ночи российские средства ПВО уничтожили 11 беспилотников, запущенных с территории Украины, над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.30 мск до 7.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что над Орловской областью сбили шесть дронов, над Брянской — два, над Курской область, Республикой Крым и акваторией Черного моря — по одному.

Ранее в Белгороде обновили систему оповещения из-за увеличения атак украинских беспилотников. При угрозе прозвучит минутная сирена, затем последует голосовое сообщение «Опасность атаки БПЛА». Об окончании опасности жителей проинформируют через громкоговорители, передает «Национальная служба новостей».

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