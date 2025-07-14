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Минобороны РФ: силы ПВО уничтожили за ночь 11 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны России уничтожили за ночь 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Силы противовоздушной обороны России уничтожили за ночь 11 украинских беспилотных летательных аппаратов. Они были сбиты над регионами РФ и акваторией Черного моря, говорится в отчете Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:30 мск 13 июля текущего года до 07:00 мск 14 июля дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в оборонном ведомстве.

Там добавили, что шесть беспилотников сбили над территорией Орловской области, два — над Брянской. Еще по одному БПЛА уничтожили в небе над Курской область, Крымом и над акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области из-за атак украинских беспилотников пострадали сразу несколько водителей.

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