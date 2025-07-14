Минобороны РФ: силы ПВО уничтожили за ночь 11 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны России уничтожили за ночь 11 украинских беспилотных летательных аппаратов. Они были сбиты над регионами РФ и акваторией Черного моря, говорится в отчете Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи в период с 20:30 мск 13 июля текущего года до 07:00 мск 14 июля дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в оборонном ведомстве.
Там добавили, что шесть беспилотников сбили над территорией Орловской области, два — над Брянской. Еще по одному БПЛА уничтожили в небе над Курской область, Крымом и над акваторией Черного моря.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области из-за атак украинских беспилотников пострадали сразу несколько водителей.