Кипяток из колодца на Золотой ниве залил улицу в Новосибирске

Утром 14 июля в Новосибирске на улице Бориса Богаткова возле дома № 217/1 из колодца начали вытекать потоки горячей воды. Кадрами с прорывом кипятка на поверхность поделились очевидцы в социальных сетях. На кадрах видно, что вода обильно вытекает из колодца и заливает асфальт.
В пресс-службе СГК Om1 Новосибирск подтвердили факт выхода воды на поверхность.
«Вероятно, дренируемая вода из теплосети на Богаткова в ходе подготовки планового отключения вышла на поверхность, так как ливневая канализация забита», — пояснили в Сибирской генерирующей компании.
Бригада СГК на данный момент уже прибыла на место и откачивает воду. На данный момент объем воды уже значительно уменьшился, дополнили в СГК.