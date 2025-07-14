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Кипяток из колодца на Золотой ниве залил улицу в Новосибирске

Бригада СГК оперативно прибыла на место и ликвидирует потоп.

Источник: соцсети

Утром 14 июля в Новосибирске на улице Бориса Богаткова возле дома № 217/1 из колодца начали вытекать потоки горячей воды. Кадрами с прорывом кипятка на поверхность поделились очевидцы в социальных сетях. На кадрах видно, что вода обильно вытекает из колодца и заливает асфальт.

В пресс-службе СГК Om1 Новосибирск подтвердили факт выхода воды на поверхность.

«Вероятно, дренируемая вода из теплосети на Богаткова в ходе подготовки планового отключения вышла на поверхность, так как ливневая канализация забита», — пояснили в Сибирской генерирующей компании.

Бригада СГК на данный момент уже прибыла на место и откачивает воду. На данный момент объем воды уже значительно уменьшился, дополнили в СГК.