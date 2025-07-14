Кипяток из колодца на Золотой ниве залил улицу в Новосибирске

Утром 14 июля в Новосибирске на улице Бориса Богаткова возле дома № 217/1 из колодца начали вытекать потоки горячей воды. Кадрами с прорывом кипятка на поверхность поделились очевидцы в социальных сетях. На кадрах видно, что вода обильно вытекает из колодца и заливает асфальт.