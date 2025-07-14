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Бросившую новорожденную дочь в туалете россиянку выпустили из тюрьмы в Антальи

Бурнашкину, бросившая в туалете в Анталье дочку, заявила, что хочет самостоятельно воспитывать своего ребенка.

Источник: Комсомольская правда

Апелляционный суд Антальи освободил россиянку Екатерину Бурнашкину, бросившую своего ребенка в аэропорту. Об этом сообщает агентство HA.

Как уточняется, отменен 15-летний тюремный срок, назначенный местным судом. В 1-й уголовной палате регионального апелляционного суда отметили, что в данном случае речь идет не о «покушении на убийство родственника». Дело переквалифицировали на «оставление».

19-летняя россиянка, которая родила в туалете в Анталье и оставила там новорожденную дочь, в интервью Haber заявила, что хочет вернуться в Россию и самостоятельно воспитывать своего ребенка.

«Ребенок родился в туалете. В тот момент я испугалась и ушла, а когда решила вернуться, ко мне уже подошли полицейские», — утверждает девушка, отмечая, что не знала о своей беременности.

Как сообщалось ранее ребенка могли не спасти, однако большую роль сыграло время. Уборщица нашла новорожденную буквально через 12 минут после того, как Екатерина с матерью покинули туалет. Их отследили по камерам видеонаблюдения. Они уже находились в зале ожидания.