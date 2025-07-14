Бросившую новорожденную дочь в туалете россиянку выпустили из тюрьмы в Антальи

Как сообщалось ранее ребенка могли не спасти, однако большую роль сыграло время. Уборщица нашла новорожденную буквально через 12 минут после того, как Екатерина с матерью покинули туалет. Их отследили по камерам видеонаблюдения. Они уже находились в зале ожидания.