ФСБ предотвратила теракт в Крыму, готовившийся со стороны СБУ

В Крыму предотвратили теракт, готовившийся в отношении одного из старших офицеров Минобороны РФ со стороны Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом в понедельник, 14 июля, сообщили представители ФСБ.
Сообщается, что силовики задержали гражданок РФ и Украины, которые собирались подорвать военного перед Днем Победы в его личном автомобиле бомбой на основе компонентов западного производства. ФСБ также установила личности сотрудников СБУ, вербовавших и готовивших террористок.
— Исполнительница теракта задержана, изъяты компоненты взрывного устройства западного производства. В отношении задержанной возбуждены уголовные дела по статьям 205 УК РФ «Террористический акт» и 275 УК РФ «Государственная измена», — цитирует силовиков РИА Новости.
Ранее ФСБ также задержала в Крыму агента украинских спецслужб, который планировал совершить теракт с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в День России.
17 июня силовики задержали в Крыму россиянина, который передавал военной разведке Украины информацию о местах расположения средств противовоздушной обороны и других военных объектов. Позднее еще двух местных жителей также задержали за попытку поджечь релейные шкафы на железной дороге.