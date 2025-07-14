Введён режим ЧС из-за лесных пожаров в Нижнеудинском районе

В Нижнеудинском районе Иркутской области вступил в силу режим чрезвычайной ситуации. Решение принято комиссией по ЧС в связи с осложнением лесопожарной обстановки и неблагоприятными метеоусловиями. На территории района зафиксировано четыре очага возгорания: три в Верхнегутарском муниципальном образовании и один в шести километрах от поселка Октябрьский. Об этом irk.aif.ru сообщили в администрации Нижнеудинского района.
Специалисты отмечают высокую вероятность распространения огня из-за устойчивой сухой погоды. В рамках режима ЧС введен запрет на посещение лесов и проведение работ с повышенной пожарной опасностью. Основной причиной возгораний, по данным властей, остается человеческий фактор.
Подразделения МЧС и лесной охраны продолжают работы по тушению пожаров. Жителей просят оперативно сообщать о признаках возгораний по специальным телефонам горячей линии. Ситуация остается на контроле региональных властей.
Напомним АиФ Иркутск уже писал, что с 11 июля в Иркутской области запрещается посещение лесов и въезд транспорта при 4 и 5 классах пожарной опасности. Ограничения будут действовать на территории всех лесничеств региона до 31 июля 2025 года.