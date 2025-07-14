Введён режим ЧС из-за лесных пожаров в Нижнеудинском районе

В Нижнеудинском районе Иркутской области вступил в силу режим чрезвычайной ситуации. Решение принято комиссией по ЧС в связи с осложнением лесопожарной обстановки и неблагоприятными метеоусловиями. На территории района зафиксировано четыре очага возгорания: три в Верхнегутарском муниципальном образовании и один в шести километрах от поселка Октябрьский. Об этом irk.aif.ru сообщили в администрации Нижнеудинского района.