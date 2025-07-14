Еще четыре человека утонули в Нижегородской области

В Городецком муниципальном округе, в деревне Нечаиха, очевидцы обнаружили и извлекли из реки Белая тело погибшего мужчины. Его личность также уточняется. МЧС напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности на воде, особенно в жаркую погоду, когда возрастает число отдыхающих у водоёмов.