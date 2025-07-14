ВСУ атаковали тренажерный зал Запорожской АЭС

Сообщается, что удар пришелся примерно в 250−300 метрах от первого энергоблока станции. Возгорания не последовало, а серьезных повреждений инфраструктуры зафиксировано не было. На данный момент эксперты осуществляют оценку причиненного ущерба и тщательно исследуют детали происшествия. Запорожская атомная электростанция продолжает функционировать в обычном режиме при соблюдении всех предусмотренных мер безопасности.