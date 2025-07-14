ФСБ предотвратила теракт против российского военного в Крыму

Согласно заявлению ФСБ, покушение на старшего офицера Министерства обороны планировалось осуществить накануне Дня Победы в мае 2025 года. Задержана гражданка России и Украины 2000 года рождения, которая по заданию СБУ должна была подорвать военного в его личном автомобиле с использованием взрывного устройства западного производства.