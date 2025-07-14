ФСБ предотвратила теракт против российского военного в Крыму

Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении теракта, который готовился Службой безопасности Украины против российского военнослужащего в Крыму.
Согласно заявлению ФСБ, покушение на старшего офицера Министерства обороны планировалось осуществить накануне Дня Победы в мае 2025 года. Задержана гражданка России и Украины 2000 года рождения, которая по заданию СБУ должна была подорвать военного в его личном автомобиле с использованием взрывного устройства западного производства.
Российские спецслужбы утверждают, что установили сотрудников СБУ, занимавшихся вербовкой и подготовкой предполагаемой исполнительницы. В ходе задержания были изъяты компоненты взрывного устройства.
В отношении задержанной возбуждены уголовные дела по статьям о террористическом акте и государственной измене.
Ранее сообщалось, что украинцам, которых не допустили в РФ, запрещают въезд в страну на срок до 50 лет.