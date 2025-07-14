ФСБ задержала украинку, которая готовила покушение на российского офицера

Преступление планировалось осуществить с использованием взрывного устройства западного производства, которое женщина должна была установить в автомобиле военнослужащего. По данным российских спецслужб, установлены лица из СБУ, причастные к вербовке и обучению задержанной. В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по статьям о теракте и госизмене.