В Уфе полицейские нашли у магазинного вора наркотики

Кировский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в 2024 году года мужчина с сообщниками похитил в магазине продукцию на общую сумму более 10 тысяч рублей. При попытке совершить еще одно подобное преступление, он был замечен сотрудницей торгового зала, которая пресекла противоправные действия. Но вор сбежал.
При задержании фигуранта уголовного дела сотрудники полиции обнаружили у него наркотики. Мужчина признал вину в совершении преступлений, ранее он уже был судим за аналогичные деяния.
Суд назначил ему наказание в виде 2-х лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Материалы уголовного дела в отношении соучастника подсудимого выделены в отдельное производство.