В Уфе полицейские нашли у магазинного вора наркотики

Кировский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в 2024 году года мужчина с сообщниками похитил в магазине продукцию на общую сумму более 10 тысяч рублей. При попытке совершить еще одно подобное преступление, он был замечен сотрудницей торгового зала, которая пресекла противоправные действия. Но вор сбежал.