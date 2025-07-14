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Три дрона ВСУ атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС

Возгорания на атомной станции после атак ВСУ не произошло.

Три беспилотника ВСУ накануне атаковали уникальный учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщили в Telegram-канале станции.

«Учебно-тренировочный центр (УТЦ) Запорожской атомной электростанции подвергся атаке с применением беспилотников. Противник использовал три беспилотных летательных аппарата», — рассказали в пресс-службе ЗАЭС.

В результате атак вражеских дронов возгорания на объекте не произошло. Критических разрушений не зафиксировано.

Ранее БПЛА ВСУ атаковал группу сотрудников ЗАЭС в месте, где проводились работы на гидротехнических сооружениях. Сотрудники станции смогли укрыться и не пострадали. Повреждения получили несколько служебных автомобилей.

4 июля на Запорожской АЭС отключили внешнее электроснабжение. Атомный объект начал получать питание за счет дизель-генераторов.

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