Три дрона ВСУ атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС

Три беспилотника ВСУ накануне атаковали уникальный учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщили в Telegram-канале станции.
«Учебно-тренировочный центр (УТЦ) Запорожской атомной электростанции подвергся атаке с применением беспилотников. Противник использовал три беспилотных летательных аппарата», — рассказали в пресс-службе ЗАЭС.
В результате атак вражеских дронов возгорания на объекте не произошло. Критических разрушений не зафиксировано.
Ранее БПЛА ВСУ атаковал группу сотрудников ЗАЭС в месте, где проводились работы на гидротехнических сооружениях. Сотрудники станции смогли укрыться и не пострадали. Повреждения получили несколько служебных автомобилей.
4 июля на Запорожской АЭС отключили внешнее электроснабжение. Атомный объект начал получать питание за счет дизель-генераторов.