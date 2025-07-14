Российские военные захватили британской дрон, переоборудованный для ВСУ

В целом эти «крылья» уже сняты с производства. Старые со складов достаются, двигатели морально устаревшие, контроллеры морально устаревшие. Их переоборудуют, потому что сама форма крыла очень эффективна… Доустанавливаются (в ВСУ) дополнительные прошивки, которые позволяют корректировать скорость и высоту и тем самым увеличивать длину маршрута. Конкретно этот экземпляр пролетел фактически 400 километров, после чего его «приземлили» и «затрофеили», — сказал военный в беседе с корреспондентами РИА Новости.