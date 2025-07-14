В Якутии погиб вахтовик в массовой драке между местными и приезжими работниками

В воскресенье ночью в городе Ленск Республики Саха (Якутия) произошло жестокое столкновение между группой местных жителей и вахтовыми работниками. По данным пресс-службы МВД по региону, конфликт вспыхнул в кафе на улице Пролетарской, где обе компании находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.
В результате драки 45-летний уроженец Республики Бурятия, находившийся в Якутии на вахте, получил смертельные травмы. Прибывшие медики констатировали его смерть на месте происшествия.
Сотрудникам полиции оперативно удалось установить всех участников инцидента. В числе задержанных — 27-летний житель Ленска, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности»). Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.
«По информации Центральной районной больницы, остальные участники драки за медицинской помощью не обращались», — рассказали в ведомстве.
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