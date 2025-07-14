В Якутии погиб вахтовик в массовой драке между местными и приезжими работниками

В воскресенье ночью в городе Ленск Республики Саха (Якутия) произошло жестокое столкновение между группой местных жителей и вахтовыми работниками. По данным пресс-службы МВД по региону, конфликт вспыхнул в кафе на улице Пролетарской, где обе компании находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.