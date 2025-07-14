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Уголовный штраф за нападение на сотрудника полиции: пермячке не понравилось, что в питейном заведении выключили музыку

Правоохранители прибыли в одно из пермских увеселительных заведений для проверки соблюдения законодательства о продаже спиртных напитков.

Правоохранители прибыли в одно из пермских увеселительных заведений для проверки соблюдения законодательства о продаже спиртных напитков. Во время проведения оперативных мероприятий должностные лица выключили музыку, что не понравилось одной из посетительниц. Она была раздосадована тем, что ее отдых прервали, и напала на одну из сотрудниц.

Нетрезвая женщина подошла к старшему участковому уполномоченному и ударила последнюю по лицу. Пострадавшая испытала физическую боль, но, к счастью, травма не повлекла за собой серьезных последствий. Нарушительницу привлекли к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 318 УК РФ за применение насилия в отношении представителя власти.

Суд признал гражданку виновной в инкриминируемом преступлении и обязал выплатить уголовный штраф в размере 50 тыс. рублей. Соответствующий документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Свердловскому району ГУФССП России по Пермскому краю.

Должница была надлежащим образом уведомлена о возбуждении исполнительного производства и предупреждена, что в случае неуплаты уголовного штрафа в установленный законом 60-дневный срок наказание может быть заменено более строгим. Гражданка не стала усугублять свое положение и выплатила штраф в отведенное для этого время.