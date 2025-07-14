Уголовный штраф за нападение на сотрудника полиции: пермячке не понравилось, что в питейном заведении выключили музыку

Правоохранители прибыли в одно из пермских увеселительных заведений для проверки соблюдения законодательства о продаже спиртных напитков. Во время проведения оперативных мероприятий должностные лица выключили музыку, что не понравилось одной из посетительниц. Она была раздосадована тем, что ее отдых прервали, и напала на одну из сотрудниц.