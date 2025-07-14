В Крыму задержали девушку, планировавшую подрыв машины офицера Минобороны

10 июля ФСБ отчиталась о предотвращении атаки на силовиков в День России с помощью дрона. Был задержан 44-летний житель Ялты, которого, как считает следствие, завербовали через мессенджер Telegram. Он «оказывал содействие сотруднику сил специальных операций ВС Украины» и по его указанию должен был подготовить беспилотник с самодельным взрывным устройством. Дрон собирались направить на скопление сотрудников правоохранительных органов на праздничных мероприятиях, сообщала спецслужба. Возбуждено дело, Киевский суд Симферополя отправил мужчину в СИЗО.