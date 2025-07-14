Украина пыталась ударить по пяти регионам России: карта ночных атак ВСУ 14 июля

В telegram-канале «Радар Белгород» написали, что один из дронов ВСУ был сбит на подлете к Белгороду. Также в Белгородском районе в населенном пункте Чайки на фоне атаки ранения получили двое военнослужащих подразделения «Орлан» и бойцы сил самообороны. По данным областного губернатора Вячеслава Гладкова, среди раненых числятся шесть бойцов. Всего пострадали восемь человек: состояние одного из них оценивается как тяжелое, еще трое находятся в больнице.