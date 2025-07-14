Украина пыталась ударить по пяти регионам России: карта ночных атак ВСУ 14 июля

В одном из районов Белгородской области из-за атаки дронов ВСУ пострадали несколько военных.
В ночь на 14 июля российские средства ПВО сбили над страной 11 дронов армии Украины. Под атаки попали пять регионов РФ, больше всего беспилотников уничтожено в небе над Орловской областью — шесть аппаратов.
Кроме того, удары пришлись и по нескольким районам Белгородской области. Известно, что ранения получили несколько бойцов сил самообороны и подразделения «Орлан», а также один гражданский. Подробнее об атаках украинских БПЛА по России 14 июля — в материале URA.RU.
Условные обозначенияФото: инфографика URA.RU.
Сводка Минобороны по ударам дронов ВСУ.
В оборонном ведомстве сообщили, что силы противовоздушной обороны ликвидировали 11 беспилотников самолетного типа, запущенных с Украины. Так, шесть дронов были уничтожены над Орловской областью, два — над Брянской, еще по одному аппарату сбили над Курской областью, Крымским полуостровом и акваторией Черного моря. Кроме того, власти Белгородской области сообщили о нескольких ударах по региону., точное число выпущенных противником дронов не уточняется.
Белгородская область.
В telegram-канале «Радар Белгород» написали, что один из дронов ВСУ был сбит на подлете к Белгороду. Также в Белгородском районе в населенном пункте Чайки на фоне атаки ранения получили двое военнослужащих подразделения «Орлан» и бойцы сил самообороны. По данным областного губернатора Вячеслава Гладкова, среди раненых числятся шесть бойцов. Всего пострадали восемь человек: состояние одного из них оценивается как тяжелое, еще трое находятся в больнице.
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Кроме того, на автодороге Архангельское — Шамино в Шебекинском городском округе беспилотник ВСУ нанес удар по гражданскому автомобилю, в результате чего пострадал водитель. Под обстрелами также оказались и населенные пункты Октябрьский, Байцуры, Шебекино, Купино и Новая Таволжанка, передает telegram-канал «Два майора».
Орловская область.
Над регионом сбили шесть беспилотников. Однако на данный момент официальных комментариев по ситуации власти региона не предоставили, информации о возможных пострадавших или разрушениях так же нет.
Брянская область.
Губернатор региона Александр Богомаз написал в своем telegram-канале, что в результате атаки двух дронов противника жертв или раненых среди мирного населения не было зафиксировано. На местах падения обломков сейчас работают специалисты.
Курская область.
В регионе 13 июля в 22:39 по местному времени была объявлена опасность атаки БПЛА. Оперативный штаб области в telegram-канале писал, что средства ПВО готовы отражать удары противника. В 05:54 режим воздушной опасности сняли. Официальных комментариев о возможных пострадавших или разрушениях инфраструктуры от курских властей пока не поступало.
Республика Крым.
Первое сообщение о введении режима воздушной опасности по всему региону появилось в 01:17 по местному времени, через примерно полтора часа его отменили. Однако режим снова ввели в 03:29, через чуть более четыре часа telegram-канал «Радар Крым» написал об отбое опасности. Власти Крымского полуострова пока не комментировали ситуацию.