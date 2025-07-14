Жителя Екатеринбурга признали виновным в оправдании терроризма и назначили штраф

Следствие установило, что днем 8 октября 2022 года екатеринбуржец, находившийся в тот момент в Новоуральске (Свердловская область), вышел в интернет с телефона и со своей страницы в соцсети написал комментарий под новостью о совершении теракта. Согласно заключению судебной экспертизы, в нем он оправдывал действия террористов.