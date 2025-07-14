Самолет Самара — Минеральные Воды при посадке столкнулся с птицей 13 июля

13 июля 2025 года при заходе на посадку в аэропорту Минеральные Воды самолет RRJ-95 авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс AZO6008 из Самары, столкнулся с птицей. Инцидент произошел на высоте около 1500 футов (примерно 450 метров).
Посадка была успешно завершена в 08:03 по московскому времени, после чего лайнер самостоятельно проследовал на стоянку. По предварительным данным, никто из находившихся на борту не пострадал.
Обстоятельства происшествия уточняются. Информация о количестве пассажиров и членов экипажа не уточняется. Данные о предыдущих подобных инцидентах в сообщении не приводятся.
Как сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент», расследование обстоятельств происшествия продолжается.
Ранее мы писали о том, что 7 июля во время полёта автоматизированная система самолёта зафиксировала поблизости неопознанное воздушное судно.
Информация об этом поступила от бортового оборудования, предназначенного для предотвращения столкновений в воздухе.
Также мы поговорили с владельцем старейшего фотомагазина Самары «Самарская Лука».
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