Власти решили, что будет с горевшим корпусом детского лагеря под Молодечно. Подробности в эфире СТВ озвучил заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Стригельский.
Сообщалось, что спальный корпус оздоровительного лагеря загорелся в Молодечненском районе 6 июля. При тушении пожара пострадали три сотрудника лагеря — они отравились продуктами горения.
Представитель Мингорисполкома акцентировал внимание на том, что руководством лагеря вместе с комиссией по чрезвычайным ситуациям было принято решение не эксплуатировать лагерь в течение оздоровительного сезона 2025 года. Стригельский уточнил, что осенью в лагере начнут капитальный ремонт.