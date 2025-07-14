70-летний велопутешественник из Уфы отправился в Казахстан

Уфимский пенсионер Александр Коренецкий начал свое велосипедное путешествие из Башкирии в Казахстан. Об этом сообщил рассказала telegram-канал Ufa_rb.
Активный пенсионер заявил, что хочет показать, что возраст не должен мешать вести насыщенную жизнь. Спортсмен, увлекающийся лыжами и марафонами, стартовал из села Новобалтачево и планирует добраться до казахского села Балкашино.
Ежедневно Коренецкий намерен проезжать около 150 километров. Ночевать путешественник будет в палатке со спальником, а также планирует останавливаться в небольших населенных пунктах, чтобы пообщаться с местными жителями.
Как рассказал велосипедист, своей поездкой он хочет популяризировать здоровый образ жизни, туризм и укреплять дружеские связи между жителями Башкирии и Казахстана.
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