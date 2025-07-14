Штурм, дроны и Ми-24: Россия и Узбекистан отрабатывают зачистку границ. Фото, видео

С 15 по 21 июля 2025 года на полигоне «Термез» военные пройдут обучение управлению подразделениями при выявлении и ликвидации незаконных вооруженных формирований в приграничных районах, освобождению захваченных объектов и зачистке населенных пунктов. Перед началом учений российские военнослужащие совершили марш протяженностью более 300 километров по горным дорогам Таджикистана и Узбекистана на бронетехнике и специальном транспорте.