Штурм, дроны и Ми-24: Россия и Узбекистан отрабатывают зачистку границ. Фото, видео

Учение пройдет с 15 по 21 июля 2025 года на полигоне «Термез».
В Узбекистан прибыли российские военные для участия в совместных учениях «Хамкорлик-2025», в ходе которых будут отработаны штурм и зачистка населенных пунктов, занятых незаконными вооруженными формированиями. В маневрах задействованы экипажи ударных вертолетов Ми-24, а также расчеты разведывательных и FPV-дронов. Соответствующими кадрами Минобороны РФ поделилось с URA.RU.
«Российские военнослужащие прибыли в Республику Узбекистан для участия в совместном российско-узбекском тактическом учении “Хамкорлик-2025”», — передало ведомство. Соответствующее видео есть в распоряжении URA.RU. В российский воинский контингент вошли подразделения 201-й военной базы Центрального военного округа: горные и штурмовые части, мобильные группы радиоэлектронной борьбы, операторы разведывательных беспилотников и FPV-дронов, а также экипажи ударных вертолетов Ми-24.
С 15 по 21 июля 2025 года на полигоне «Термез» военные пройдут обучение управлению подразделениями при выявлении и ликвидации незаконных вооруженных формирований в приграничных районах, освобождению захваченных объектов и зачистке населенных пунктов. Перед началом учений российские военнослужащие совершили марш протяженностью более 300 километров по горным дорогам Таджикистана и Узбекистана на бронетехнике и специальном транспорте.
Ранее, 20 июня, военнослужащие объединения «Юг» ВС РФ сообщили о проведении тренировок на полигоне, направленных на подготовку к выполнению служебных задач. Основной задачей является обучение новых военнослужащих взаимодействию, оказанию поддержки и прикрытию товарищей в условиях окопной обороны.
Военные пройдут обучение управлению подразделениями при выявлении и ликвидации незаконных вооруженных формирований в приграничных районах Минобороны РФРоссийские военнослужащие совершили марш более 300 километров по горным дорогам Таджикистана и Узбекистана Минобороны РФВ российский воинский контингент вошли подразделения 201-й военной базы Центрального военного округа Минобороны РФ.