Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Ленобласти открыл стрельбу по игравшим во дворе детям

Злоумышленника задержали и отвезли в отделение.

Источник: Аргументы и факты

В поселке Починок Приозерского района Ленинградской области 22-летний мужчина открыл стрельбу по детям из окна жилого дома. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

Утверждается, что инцидент произошел на улице Леншоссе, 31/2. По словам очевидцев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодой человек вылез в окно и начал стрелять из страйкбольного оружия по детям, игравшим во дворе.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции, дебошира задержали и доставили в отделение. По предварительным данным, серьезных травм у детей нет. Подробности случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что частный самолет пролетел в опасной близости над пляжем в Ленобласти.