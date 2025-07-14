Житель Ленобласти открыл стрельбу по игравшим во дворе детям

В поселке Починок Приозерского района Ленинградской области 22-летний мужчина открыл стрельбу по детям из окна жилого дома. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.
Утверждается, что инцидент произошел на улице Леншоссе, 31/2. По словам очевидцев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодой человек вылез в окно и начал стрелять из страйкбольного оружия по детям, игравшим во дворе.
На место оперативно прибыли сотрудники полиции, дебошира задержали и доставили в отделение. По предварительным данным, серьезных травм у детей нет. Подробности случившегося выясняются.
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