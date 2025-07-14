В Похвистневском районе в реке Большой Кинель утонул 18-летний парень

На месте трагедии работали три водолаза поисково-спасательного отряда специального назначения, направленные оперативным дежурным. К поиску тела несчастного парня водолазы приступили в 11:00. Чтобы отыскать утопленника водолазам потребовалось около двух часов. Тело было найдено в яме на глубине шести метров.