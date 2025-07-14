В Похвистневском районе в реке Большой Кинель утонул 18-летний парень

В воскресенье, 13 июля, на реке Большой Кинель в селе Мочалеевка Похвистневского района Самарской области, проводились подводные поиски утонувшего во время купания 18-летнего молодого человека.
На месте трагедии работали три водолаза поисково-спасательного отряда специального назначения, направленные оперативным дежурным. К поиску тела несчастного парня водолазы приступили в 11:00. Чтобы отыскать утопленника водолазам потребовалось около двух часов. Тело было найдено в яме на глубине шести метров.
Поисковые работы были завершены в 14:15.
Причиной гибели молодого человека стало купание в необорудованном месте с вязким грунтом на дне реки, и сильным течением, сообщили в Поисково-спасательной службе Самарской области.