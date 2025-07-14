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Мужчина «заминировал» предприятие ради шутки в Хабаровском крае

За ложное сообщение о бомбе оштрафовали жителя Хабаровского края.

Источник: Комсомольская правда

Суд в Ванинском районе вынес приговор 54-летнему жителю Советской Гавани. Мужчина признан виновным в заведомо ложном сообщении об угрозе взрыва. Прокуратура добилась для него наказания в виде крупного штрафа. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Весной этого года он работал в подрядной организации, проводившей работы на территории стивидорной компании. В один из рабочих дней мужчина оставил возле проходной рюкзак и сообщил охране, что в нем находится взрывное устройство.

«Сотрудники транспортной безопасности сообщили об этом в экстренные службы. Предприятие было остановлено, началась эвакуация. Тревога оказалась ложной — никакого взрывного устройства в рюкзаке не было», — рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Мужчину задержали на месте. Как выяснилось позже, он сделал это из хулиганских побуждений. Суд назначил мужчине наказание — штраф в размере 200 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.