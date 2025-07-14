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В Самарской области 17-летний парень вырвал телефон у 35-летнего мужчины

В Тольятти полицейские задержали 17-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении грабежа.

В Тольятти полицейские задержали 17-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении грабежа. Инцидент произошел в конце июня в Автозаводском районе города, когда 35-летний мужчина выходил из цветочного магазина. Неизвестный вырвал у него из рук мобильный телефон и скрылся.

Потерпевший незамедлительно обратился в полицию, воспользовавшись телефоном продавца магазина. Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия, опросили свидетелей и составили ориентировку на преступника. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские проверили записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого.

Задержанный, ранее судимый за имущественные преступления, признал свою вину и пояснил, что планировал оставить похищенный телефон себе. Мобильное устройство было изъято у злоумышленника и возвращено законному владельцу. На данный момент заведено уголовное дело.

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