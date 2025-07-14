Стало тошнить. На Урале 31 сотрудник термокомплекса отравился парами хлора

В Екатеринбурге 31 сотрудник термального комплекса «Баден-Баден» отравился парами хлора. 19 человек были доставлены в больницу. Подробности — в материале на сайте ural.aif.ru.
Дезориентация и слезоточивость.
Инцидент, спровоцировавший столь печальные последствия, произошёл утром 13 июля. Случайно оказался разлит хлор. В самом комплексе подтвердили это происшествие. И отметили, что всех гостей сразу же попросили покинуть помещения.
Кроме того, на место была вызвана бригада скорой помощи. Медики оказали помощь нескольким сотрудникам и вызвали полицию. Полицейские, а также сотрудники СКР и прокуратуры приехали на место и начали расследование.
Позднее Следственный комитет выступил с официальным заявлением. Вначале ведомство объявило о том, что проводится проверка по факту нарушения требований охраны труда. А затем общественность проинформировали о возбуждении уголовного дела. В рамках него назначены и проводятся экспертизы.
Свою проверку начала и прокуратура Екатеринбурга. Ведомству предстоит определить, насколько на комплексе соблюдается санитарно-эпидемиологическое законодательство. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования.
Также проверочные мероприятия проводит Роспотребнадзор. Ведомство выясняет все обстоятельства этого ЧП.
Пострадали больше 30 человек.
Хлорирование воды в бассейнах является наиболее распространенным способом её обеззараживания. Но важно соблюдать допустимые концентрации. Их превышение может привести к печальным последствиям, вплоть до смерти.
При лёгкой форме отравления среди симптомов могут быыть слезотечение, першение в носоглотке, чихание, сухой кашель. А при средней и тяжёлой — осиплость, головокружение, головные боли, рвота, общая слабость.
Ситуацию с отравлением сотрудников уральского термокомплекса взяла на контроль замгубернатора Свердловской области Татьяна Савинова. По данным областного минздрава, всего к медикам обратился 31 человек. У них были слезотечение, дезориентация, одышка и тошнота.
19 были доставлены в областной токсикоцентр. 14 там и оставили, ещё пятерых отпустили домой.
У 13 человек медики выявили лёгкую степень отравления. Один находится в состоянии средней степени тяжести.
Виновным грозит до года лишения свободы. Но есть и множество альтернативных видов наказания. Это штраф до 400 тысяч рублей, обязательные работы, а также принудительные и исправительные работы. Скорее всего, в места лишения свободы никого не отправят, так как погибших нет. Но в любом случае, меру наказания и степень вины конкретных лиц определит суд.
Что касается судьбы самого комплекса, то в настоящее время он закрыт. Отметим, ранее, в октябре 2024 года, Роспотребнадзор обращал внимание его руководства на санитарное состояние. Поводом стали жалобы посетителей.