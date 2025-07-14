Стало тошнить. На Урале 31 сотрудник термокомплекса отравился парами хлора

Виновным грозит до года лишения свободы. Но есть и множество альтернативных видов наказания. Это штраф до 400 тысяч рублей, обязательные работы, а также принудительные и исправительные работы. Скорее всего, в места лишения свободы никого не отправят, так как погибших нет. Но в любом случае, меру наказания и степень вины конкретных лиц определит суд.