Появилось видео с показаниями женщины, готовившей теракт в Крыму

По указанию куратора девушка прибыла в Бахчисарай, где сменила одежду, чтобы изменить внешность, и получила взрывное устройство от сообщника. Заселившись в гостиницу, она планировала собрать и установить взрывное устройство на автомобиль, а затем привести его в действие. На этом этапе спецслужбами была пресечена подготовка теракта, изъято около килограмма взрывчатки западного производства. Задержанная раскаялась в содеянном.