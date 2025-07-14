Под Ростовом в ДТП погибли двое человек, один госпитализирован

В воскресенье, 13 июля, на автодороге «Шахты — Раздорская» столкнулись два автомобиля. В результате чего один человек пострадал, а двое погибли. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.
Авария произошла в 16:00 в Октябрьском районе. По предварительным данным, 45-летний водитель «Нивы» не выбрал безопасную скорость и дистанцию до впереди движущегося «ВАЗ 2101». В итоге первая машина выехала на встречную полосу, где столкнулась со встречным авто «ВАЗ 2107».
В результате столкновения погиб водитель «Нивы» и 59-летний пассажир «ВАЗ 2107». А 46-летнего водителя «ВАЗ 2107» госпитализировали в медицинское учреждение.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.