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Лесной пожар тушат близ якутского села

Близ села Чапаево Олекминского района Якутии тушат лесной пожар.

Близ села Чапаево Олекминского района Якутии тушат лесной пожар. Об этом проинформировал оперативный штат республики.

Ранее в социальных сетях появились видео, на которых видно охваченный огнем лес недалеко от населенного пункта. Однако в понедельник в правительстве региона сообщили, что лесной пожар остановлен, а угрозы селу нет.

«Лесной пожар в 9 километрах от населённого пункта Чапаево в Олекминском районе остановлен, проводится дотушивание, прямой угрозы населённому пункту нет», — сообщил замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплев.

Он уточнил, что возгорание в лесу произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности. В итоге огонь перекинулся на хвойные молодняки и охватил 10 гектаров. В настоящий момент в работах по ликвидации огня задействовать более 80 человек и девять единиц спецтехники, добавил замминистра.

Оперативный штаб Якутии также проинформировал, что по состоянию на понедельник в республике отмечается три лесных пожара на площади почти 38 тыс. гектаров. Возгорания произошли в Кобяйском и Олекминском районах.

Ранее сообщалось, что в двух районах Курил объявили экстренное предупреждение из-за приближающегося циклона.