Лесной пожар тушат близ якутского села

Близ села Чапаево Олекминского района Якутии тушат лесной пожар. Об этом проинформировал оперативный штат республики.
Ранее в социальных сетях появились видео, на которых видно охваченный огнем лес недалеко от населенного пункта. Однако в понедельник в правительстве региона сообщили, что лесной пожар остановлен, а угрозы селу нет.
«Лесной пожар в 9 километрах от населённого пункта Чапаево в Олекминском районе остановлен, проводится дотушивание, прямой угрозы населённому пункту нет», — сообщил замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплев.
Он уточнил, что возгорание в лесу произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности. В итоге огонь перекинулся на хвойные молодняки и охватил 10 гектаров. В настоящий момент в работах по ликвидации огня задействовать более 80 человек и девять единиц спецтехники, добавил замминистра.
Оперативный штаб Якутии также проинформировал, что по состоянию на понедельник в республике отмечается три лесных пожара на площади почти 38 тыс. гектаров. Возгорания произошли в Кобяйском и Олекминском районах.
Ранее сообщалось, что в двух районах Курил объявили экстренное предупреждение из-за приближающегося циклона.