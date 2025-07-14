Лесной пожар тушат близ якутского села

Он уточнил, что возгорание в лесу произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности. В итоге огонь перекинулся на хвойные молодняки и охватил 10 гектаров. В настоящий момент в работах по ликвидации огня задействовать более 80 человек и девять единиц спецтехники, добавил замминистра.