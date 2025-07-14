«Думали, что сафари — оказалось война»: бойцы «Востока» выбили ВСУ из донецкого села. Видео

По данным ведомства, российские мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии прорвали оборону противника и закрепились в селе. Во время наступления бойцы «Востока» продвигались вперед от укрытия к укрытию, ведя зачистку зданий и выбивая украинских националистов из населенного пункта. Как рассказал командир группы с позывным «Малой», среди украинских военнослужащих было много мобилизованных, включая мужчин в возрасте до 50 лет и совсем молодых бойцов.