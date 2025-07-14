Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Думали, что сафари — оказалось война»: бойцы «Востока» выбили ВСУ из донецкого села. Видео

Военнослужащие группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Карла Маркса в Донецкой Народной Республике. Об этом URA.RU сообщили в Министерстве обороны России.

Во время наступления бойцы «Востока» продвигались вперед от укрытия к укрытию (архивное фото).

Военнослужащие группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Карла Маркса в Донецкой Народной Республике. Об этом URA.RU сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, российские мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии прорвали оборону противника и закрепились в селе. Во время наступления бойцы «Востока» продвигались вперед от укрытия к укрытию, ведя зачистку зданий и выбивая украинских националистов из населенного пункта. Как рассказал командир группы с позывным «Малой», среди украинских военнослужащих было много мобилизованных, включая мужчин в возрасте до 50 лет и совсем молодых бойцов.

Командир отметил, что многие украинские бойцы не имели достаточной подготовки и бросали оружие, пытаясь спастись бегством. По словам разведчика с позывным «Хаски», в ходе операции были взяты в плен в том числе иностранные наемники. «Они думали, что приехали на сафари, а оказалось — на войну. Постреляли пять минут и решили сдаться», — рассказал военный. После зачистки и проверки населенного пункта военнослужащие развернули российские флаги в различных частях села.